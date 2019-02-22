شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ضعيف فى إيرادات فيلم الرعب The Prodigy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إيرادات فيلم The Prodigy فى التقدم بنسب ضعيفة منذ طرحه فى دور العرض الأمريكية يوم 8 فبراير الماضى، حيث حقق فيلم الرعب إيرادات وصلت إلى 12 مليون دولار إلى الآن.

فيلم The Prodigy من إخراج نيكولاس مكارثى، وتأليف جيف بوهلر، ومن بطولة تايلور شيلينج، بريتانى ألن، كول فيور، جاكسون روبرت، بيتر مونى، أولونيكى أديليى، ديفيد كولسميث، مايكل دايسون، بايرون أبالوس.

وتدور قصته حول شعور أم بالقلق بسبب سلوكها المزعج مع طفلها، وتعتقد أن شيئًا خارقًا قد يؤثر عليه.