كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول للفيلم الكوميدي “Poms”

متابعة-سنيار: صدر العرض الدعائي للفيلم الكوميدي “Poms”، والذي تلعب فيه النجمة ديان كيتون، دور البطولة.

إلى جانب كيتون، يضم الفيلم كلا من Pam Grier و Jacki Weaver و Rhea Perlman، و Cheers.

الفيلم من إخراج زارا هايز، من سيناريو من تأليف شاين أتكينسون استناداً إلى قصة لهيز وأتكينسون.

وسيتم افتتاح “Poms” في المسارح في 10 مايو، قبل عيد الأم مباشرة.