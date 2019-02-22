شاهد… مايا تصف نفسها بـ “راقصة المغرب الاولى”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 02:29 صباحاً -

تتسابق وسائل إعلام مغربية على تسليط الضوء على الراقصة ”مايا“، التي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفلات أحيتها لعائلات ثرية، حيث كال لها معظم المتابعين شتائم بذيئة، في حين أثنى بعضهم على فنها وجمالها.

وقد ألهبت مريم دبيش ”32 عامًا“ المعروفة باسم ”مايا“ بتصريحاتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتسمت بالتحدي وكشفت عن شخصيتها القوية.

وفي احدث ظهور لها عبر برنامج “Face a face” على قناة “Chada TV”, لم تتردد مايا بوصف نفسها براقصة المغرب الاولى.

وتنتمي“مايا“ لعائلة ميسورة، وأزواجها الثلاثة أيضًا كانوا بوضع مالي جيد، حسب تصريحاتها، وهي أم لطفلتين 13 و 5 سنوات.