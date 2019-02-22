ميريام فارس تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير في المغسلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد سيف.

الفنانة اللبنانية فاجأت جمهورها بالتقاط صور الجلسة داخل مغسلة ضخمة، وظهرت في الصور مرتدية فستان أبيض فضفاض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.

ميريام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” إنه ليس حتى يوم غسل الملابس”، دون أن تذكر سبب ظهورها بهذه الإطلالة الغريبة.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد وجهت رسالة مؤخرا لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال اللبناني داتي متري بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الثالث.

وقالت ميريام في تهنئتها لنجلها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لملاكى الصغير، الذي يقول ماما 645753765357 مرة في اليوم، أنا أحبك بلا نهاية، أنت فرحة حياتي، وأفضل شىء حدث لي على الإطلاق».

الفنانة اللبنانية أضافت: «الوقت يجري، بالأمس احتضنتك بين ذراعي، كنت صغيرًا جدًا، اليوم أنت بلغت 3 سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما».