زيزي عادل تكشف حقيقة وجود صلة قرابة تجمعها بمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء التي تفيد بوجود صلة قرابة تجمع الفنانة المصرية زيزي عادل بالفنان محمد رمضان.

زيزي خرجت عن صمتها لتكشف الحقيقة، حيث نفت صحة هذه الأنباء تماما، بقولها: “بالفعل استمعت لهذه الشائعة والشبه الذي بيني وبين محمد رمضان جعل البعض يصدقها”.

وأضافت: “ولكن الحقيقة هي عدم وجود اي صلة قرابة بيننا، ولكني أعتز به كزميل عمل كما أحب الاستماع لأغانيه ومشاهدة أفلامه ومسلسلاته”.

وعن حقيقة ترشيحها لمشاركته بطولة فيلمه القادم، نفت الفنانة المصرية صحة هذه الأنباء أيضا، إلى أنها عبرت عن أمنيتها في العمل مع رمضان بالفعل.

وكانت الفنانة المصرية زيزي عادل قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “الرجالة”، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالفالنتين.

وأغنية “الرجالة” من ألحان أحمد البرازيلي، وكلمات المؤلف نادر صلاح، وتوزيع أكرم عادل.

وتسببت هذه الأغنية في انتفادات لزيزي عادل من قبل بعض الرجال، حيث أتهموها بأنها تهاجمهم فيها، وهو ما نفته الفنانة بقولها: ” لا أهاجم الرجالة، ولكن الأغنية بشكل عام هي حالة تقدم بأسلوب معين لجذب الجمهور، بينما قدمت أغنيات أخري لهم مثل “بحب الحمش”ولكن الإنطباع تم أخذه علي منذ أغنية حب مش محسوب علي”.