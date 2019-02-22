- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية.
الفنانة السورية التقطت صور الجلسة وسط الجليد، وقد تألقت خلال الجلسة بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، فوقه جاكت من الفرو جمع بين اللونين الأسود والأحمر، وتركت شعرها منسدلا على إحدى كتفيها، وتزينت بمكياج قوي.
أما الإطلالة الثانية لجيني، فقد تحدت من خلالها البرد القارس، حيث تألقت بملابس بيضاء خفيفة كشفت عن جزء كبير من ذراعها، وتزينت بمكياج ترابي هادئ، مع إكسسوارات مميزة.
يذكر أن الفنانة السورية جيني إسبر تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وتشارك جيني في بطولته أمام الفنان بسام كوسا، والفنانة ديمة بياعة، والفنانة شكران مرتجي، صباح الجزائري، فادي صبيح، وغيرهم، كما يُعرض لها أيضاً مسلسل «الحرملك» من تأليف سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق، وتشارك جيني في بطولته أمام جمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نحيب، ودرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جيني إسبر تتحدى البرد بجلسة تصوير وسط الجليد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.