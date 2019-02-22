بخاتم زواج.. أنغام تعلن للجميع عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام من تداول أنباء تفيد بزواج المطربة المصرية أنغام، سرا منذ فترة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أحيت أنغام حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2019.

أنغام ،يبدو أنها أرادت أن تؤكد للجميع خبر زواجها من الموزع الموسيقي الشاب، حيث ظهرت وهي ترتدي في يدها اليسرى خاتم الزواج “الدبلة”، وتألقت على المسرح بأحدث أغانيها.

فنيا كانت قد طرحت الفنانة أنغام أحدث ألبوماتها الغنائية “حالة خاصة جدا” في الساعات الأولى من صباح الخميس 21 فبراير. وحرص زوجها الموزع أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة لها، ونشر عبر حسابه على Instagram صورة لغلاف الألبوم وكتب تعقيبا عليها: “ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك”.

وبدورها ردت عليه أنغام قائلة: “مبروك علينا يا حبيبي”.

وأشرف الموزع أحمد إبراهيم على الألبوم كاملا كذلك على تسجيل صوت أنغام، الذي يضم 14 أغنية تعاونت فيهم أنغام مع كبار الشعراء والملحنين.

وكان مصدر مقرب من الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم كشف أن الزواج تم منذ 6 شهور بشكل رسمي، وبعلم عائلتي الطرفين والأصدقاء المقربين فقط، وكان من المقرر إعلان الخبر لجمهورها في أقرب وقت مناسب، نظرا لانشغالها بتجهيز ألبومها الغنائي “حالة خاصة جدا”، وبعد أن تفرغ منه تماما.