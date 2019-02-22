هدية تدخل هيا الشعيبي في نوبة بكاء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هدية مميزة من واحدة من معجباتها، استعرضتها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات”.

الهدية كانت عبارة عن خزنة نقود رقمية مزينة بزهور وردية صغيرة، وأرفقتها برسالة مكتوب بها: “تزعلج الحياة وأراضيج أنا”.

الهدية ورسالة المعجبة أثرت في الفنانة الكويتية بشدة، ودخلت في نوبة بكاء من شدة التأثر، وعلقت قائلة: “حنان أحبج وأحب كل بناتي حبيباتي.. أنتم عمري عمري كلكم بنات هيونة أموت فيكم”.

يذكر أن هيا الشعيبي كانت قد كشفت مؤخرا تفاصيل سجنها لمدة أسبوع، والمعاناة التي عاشتها خلال هذه الفترة، حيث قالت، خلال استضافتها في برنامج “ذا بلين” تقديم الإعلامي صالح الراشد، أنها سجنت لمدة أسبوع، وذلك بعد أن صدر حكم ضدها بالحبس شهر، بسبب كسرها لإشارة مرور.

هيا أكدت أنها سجنت ظلماً، لافتة إلى أنها عانت كثيرا خلال هذا الأسبوع بشدة، وأنها أصيبت مرض السكري نتيجة صدمتها من الحكم بحبسها ودخولها السجن فعلياً.

وأضافت أنها تأثرت بشدة عندما استمعت لحكايات السجينات معها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يسمح لها بكتابة حكايات بعض السجينات، على أن يكون العمل كوميديا الموقف ومليئاً بالدراما.