راغب علامة مع ابنه الأكبر في نزهة ثلجية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم اللبناني راغب علامة إلى بيروت بعد رحلة قصيرة سافر فيها إلى الأردن، حيث أحيا هناك حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، وعلى هامش الحفل، لبى دعوة الأميرة غيداء طلال لزيارة مركز الحسين للسرطان، بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

السوبر ستار قرر أن يأخذ أجازة من أعماله الفنية بمجرد العودة، لقضاء وقت عائلي مميز مع أسرته وأصدقائه، واختار أن يذهب في نزهة مع ابنه الأكبر خالد وعدد من أقرب أصدقائه، حيث استمتع فيها النجم اللبناني بالتزلج على الجليد في أحد منتجعات منطقة فاريا، وقد شارك راغب ونجله بصور ومقاطع فيديو من أجواء نزهتهما، عكست مدى سعادتهما، حيث كتب راغب: «لا استطيع الاكتفاء من هذا الجمال».

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لاحياء حفل ضخم للجالية العربية في السويد، يوم 30 مارس المقبل، كما يجهز لحفل ضخم في برلين، يحييه في فندق تايتانيك، يوم 6 أبريل المقبل.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.