بوسي تتألق في حفلها ببورسعيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

قامت الفنانة المصرية بوسي، بإحياء واحدة من أقوى حفلاتها لهذا العام، وذلك داخل داون تاون ببورسعيد، وسط حضور العديد من محبيها.

وحضرت الفنانة المصرية إلى الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وبمجرد صعودها إلى مسرح الحفل توالت صيحات وهتافات جمهورها ومحبيها.

وبدأت بوسي الحفل على أغنية “أه يا دنيا”، ثم قامت بغناء العديد من أشهر أغانيها، ومنها: “تعالى” و”عبده” و”حط إيده ياه”، وغيرها الكثير من أشهر أغانيها، وسط جو من الفرح والرقص بين الحاضرين.

وتألقت بوسي خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث أطلت ببنطلون جينزوتيشيرت أبيض فوقه جاكت جينز، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج أبرز ملامحها.

يذكر أن محكمة جنح الهرم كانت قد أصدرت حكما على بوسي غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية إصدارها 11 شيكا بدون رصيد.

ويسعى فريق الفنانة المصرية القانوني لتقديم معارضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة على بوسي.