رامي جمال يحتفل بافتتاح المركز التجميلي الخاص بزوجته بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان المصري رامي جمال، بافتتاح المركز التجميلي الخاص بزوجته خبيره التجميل ناريمان الشاذلى، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وحرص رامي، علي أن يكون الافتتاح علي يومين، فالافتتاح الأول كان بحضور كبار الفن أبرزهم سميره سعيد، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، وساندي، وممدوح موسي، ومنه فضالي، ومحمد نور، ونادر حمدي، ودكتور الاسنان محمد عماد، ومحمد قمر، ولاعب الكره أحمد الشيخ، والإعلامية فاطيما خليل والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية نور طلعت، أما الافتتاح الثاني بحضور الأهل والاقارب.

وقال رامي عن خوض زوجته بمجال التجميل، :” اساعد زوجتي دائما لتحقيق احلامها واكون سندها وظهرها في اي وقت ، ومتفائلا بانها ستحقق انجازات ونجاحات كبيرة في هذا المجال التي اختارته بكامل ارادتها، و ادعمها دائماً لتكون الافضل”.

أما ناريمان الشاذلي قالت:”قررت الخوص بمجال التجميل عقب دراستي الكامله به، ولانني احب هذا المجال والعمل به، فكل مايجعلني سعيده ان اساعد اي فتاه في تغييرها للافضل وتكون الاجمل”.

جدير بالذكر أن المطربه ناريمان الشاذلى تركت مجال الفن عند زواجها من رامي جمال منذ أربع سنوات.