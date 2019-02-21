شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة بهلول الحمش بـ"هوجان".. تفاصيل شخصية صلاح عبد الله مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث العمل شخصية تدعى "بهلول الحمش" والذي يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله في عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التي يتميز بها إمام أطلق عليه إسم هوجان.

ويقدم محمد إمام فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل حيث يجسد شخصية بطل خارق وغير عادى من ذوي القدرات الخارقة، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة الذى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.