شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يغنى أغنية فى فيلم "بورصة مصر" بدلاً من أحمد شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم مصطفى قمر كضيف شرف فى فيلم بورصة مصر، المقرر طرحه مارس المقبل، بطولة الفنان علاء مرسى، ويقدم أغنية "سينجل" من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، كان من المقرر أن يغنيها المطرب الشعبى أحمد شيبة، لكن الأخير اعتذر لتذهب الأغنية للفنان مصطفى قمر.

وتدور أحداث الفيلم حول قهوة "بورصة مصر"، يجتمع فيها كثير من النجوم فى يوم واحد، ويشارك علاء مرسى بطولة فيلم "بورصة مصر"، الفنان الكبير حسن حسنى، لطفى لبيب، نجوى فؤاد محمد ثروت، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.

من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم نحو 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من ضمنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعرى وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى، وخالد أمين وأحمد علاء الدين وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".