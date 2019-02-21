بعد أسبوع من عرضه.. "قصة حب" يقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حقق فيلم "قصة حب" إيرادات وصلت لمليون و985 ألف جنيه في أول أسبوع لعرضه، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي. وتدور أحداث "قصة حب" حول يوسف، وهو مهندس، ولديه أخ يسعى جاهدا هو وزوجته من أجل زواجه، وفي أثناء ذلك يقع حادث ليوسف يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بجميلة، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، ويبدو أنها أحبته، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر. "قصة حب" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وياسر الطوبجي وحنان سليمان وعلا رشدي وفرح يوسف من تأليف إيمان التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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