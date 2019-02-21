فن ومشاهير

ياسمين نيازي تروج لحفل "النايل دراجون"

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ياسمين نيازي تروج لحفل النايل دراجونياسمين نيازي
كتب - أحمد عمرو:

روجت النجمة ياسمين نيازي، لحفلها الغنائي، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، بـ "النايل دراجون"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علقت كاتبة: "مستنياكم بكرا الجمعه في راي كلوب بالنايل دراجون".

 

يذكر أن الفنانة ياسمين نيازي، تشارك في

مسلسل "قيد عائلي"، و تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، و تعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، و كيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، و هو بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي،

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بوسي، نبيل نور الدين، عمر الشناوي، هشام المليجي، هالة فاخر، ميرهان حسين، محمد رياض، إنعام سالوسة، نضال الشافعي، رامي وحيد، ميرنا وليد، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، منة فضالي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد عز، سيمون، دنيا، و من تأليف محمد رجاء، و إخراج تامر حمزة.

 

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