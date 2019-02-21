مارس المقبل.. سماح القاسم تقيم أضحم مهرجان فاشون شو في رأس البر

سماح القاسم

كتبت - إسراء البيهوني

تستعد مصممة الأزياء المعروفة سماح القاسم لانطلاق أقوي وأضخم فاشون شو في منطقة الدلتا برأس البر في دورته الرابعة وذلك يوم 22 مارس القادم حيث تعكف حاليا علي التجهيزات النهائية لهذه الدورة الجديدة.

تقدم سماح القاسم في هذه الدورة الجديدة أحدث صيحات الموضة والأزياء لعام 2019 ويحتوي الديفليه علي 50 موديل من فساتين السهرة والخطوبة والزفاف التي تميزت بها في منطقة رأس البر ويحتوي الكولكشن الجديد علي مجموعة من الفساتين ذو الاستايل الهادي والمائل الي الطابع التركي وبين التطريز والجبيرات الفاخرة واحدث ألوان الصيف لهذا

العام لتتأكد من إرضاء جميع الأذواق.

تقوم سماح القاسم باحتفالية كبري لمجموعة كبيرة من النجوم في إحدي الفنادق الكبري في المحافظة علي غرار الديفليه ويقام حفل توزيع جوائز لهؤلاء النجوم بالاضافة الي فقرات غنئاية كبيرة أثناء عرض الأزياء الخاص بها.

تميزت سماح القاسم بتصميمات الفساتين المفعمة بالحيوية ذات الالوان المتناغمة الدقيقة مع إضفاء لمسات ناعمة ورقيقة علي كل الكولكشنات التي قدمتها في عروض الأزياء السابقة ووضعت بصمات بارزة في فن الموضة

والازياء من خلال العروش التي اقامتها بمحافظة دمياط والقاهرة.

تميل سماح القاسم إلي تصميم الأزياء المعتدلة الأنيقة وتجمع بين التصميمات الكلاسيكية الشكل والكاجوال ذات الألوان الجريئة، و تميل أيضاٌ إلي موضة الدانتيل بجميع ألوانه مع إضفاء بعض الإكسسوارات عليه حسب قماشة الفستان والذوق الذي يتماشي مع كل لون، لتعطي للفساتين فخامة ورونقا براق، كما تتبع احدي صيحات الموضة العالمية.ولكنها تضيف بصماتها المصرية لكل أنواع الازياء التي تعرضها في المهرجانات باستمرار إيمانا منها بأنها الدورة الجديدة ستحظي بذوق مصري وشرقي خالص خاصة أنها تجمع بين الشخصية المصرية في تصميمتها وتنوي إلي إقامة مهرجانات في الخارج خلال الفترة القادمة تنافس بها الموضة العالمية وإضفاء ابتكارتها المرهفة في تصميم الفساتين.