بالصور والفيديو: كيم كارداشيان بفستان جريئ لا يغطي شيء من جسدها !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 08:43 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

صدمت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” الحضور بإطلالتها الجريئة والكاشفة خلال تواجدها في المسابقة العالمية السنوية الأشهر في عالم الموضة والجمال بهوليوود Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة، وذلك ليلة أمس الأحد.

تُعرف “كيم كارداشيان”، البالغة من العمر 38 عامًا، بأسلوبها الجريء والمثير للجدل حينما يأتي الأمر لاختيار إطلالة لحدث مهم، لذلك تجرَّأت على ارتداء فستان أسود فاضح من توقيع المصمم الفرنسي العالمي “تيري موغلر” يعود لعام 1998، حيث جاء تصميمه على شكل ربطات مخملية التفت حول صدرها وخصرها، إلّا أنها كشفت الكثير ولم تستر سوى القليل من مفاتنها.

بينما الجزء السفلي من الفستان جاء بنوع قماش مختلف التصق بجسدها مُبرزًا منحنياته بطريقة مثالية، وما زاده إثارة الفتحة الجانبية التي وصلت الفخذ، لكن بدا واضحًا العلامات البنفسجية التي انتشرت في أنحاء قدمها نتيجة إصابتها بالصدفية.

وأكملت الأم لثلاثة أطفال إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة أشرف عليها خبير الشعر “كريس أبلتون”، واعتمدت مكياج من درجات اللون الودي، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء شفاف ذي كعب عالٍ شفاف يُعتقد أنه من تصميم زوجها مغني الراب “كانييه ويست”، وزيَّنت معاصمها برباطات سوداء من الجلد.

والجدير بالذكر أن “كانييه ويست” لم يتواجد برفقة زوجته، بل اختارت “كيم أن تُطِّل برفقة “أبلتون”، الذي رُشح لجائزة ” لوري مكوي بيل لمصففي الشعر”، حيث مازحته حينما قالت أنهما يبدوان وكأنهما متوجهين لحفلة تخريج.

كيمبرلي “كيم” كردشيان ويست (بالإنجليزية: Kimberly “Kim” Kardashian West) (ولدت باسم كيمبرلي نويل كردشيان في 21 أكتوبر عام 1980)هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كردشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي.

في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كردشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.