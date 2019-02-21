فرقة الروك "ذي 1975" تنال حصة الأسد من جوائز الموسيقى البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت فرقة الروك "ذي 1975" جائزة "أفضل ألبوم بريطاني" خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى البريطانية الذي أقيم، الأربعاء، في لندن وكُرّمت خلاله أيضاً المغنية الأمريكية بينك.

وتقدّمت هذه الفرقة المتحدرة من مانشستر مع ألبومها "إيه بريف إنكوايري إنتو أونلاين ريلايشنشيبس" على فنانين مشهورين من أمثال "فلورنس آند ذي ماشين"، ومنحت أيضاً جائزة "أفضل فرقة".

وتولى الممثل الأسترالي هيو جاكمان افتتاح الدورة الـ39 من حفل توزيع جوائز الموسيقى البريطانية "بريت آووردز" الذي أقيم في قاعة "أو 2 أرينا" بلندن.

وحاز جورج إزرا جائزة أفضل فنان التي كان يتنافس عليها خصوصا مع نجم البوب كريج ديفيد، وفنان التكنو أفيكس توين ومغني السول سام سميث، ومنحت هذه الجائزة في نسختها النسائية إلى المغنية الشابة جورجا سميث.

وعلى الصعيد الدولي، كافأت "بريت آووردز" الأمريكية أريانا جراندي كأفضل مغنية، ومغني الهيب الهوب الكندي دريك كأفضل مغنٍ، فضلاً عن ثنائي "ذي كارترز" كأفضل فرقة وهو مؤلف من جاي-زي وزوجته النجمة بيونسيه.

ووجّه الزوجان رسالة شكر في شريط مصور وقفا فيه أمام لوحة تجسد الأمريكية ميجان ماركل زوجة الأمير هاري بحلة ملكية.

أما بينك التي أصدرت 7 ألبومات مسجلة في الاستوديو بيعت منها نحو 60 مليون نسخة منذ بداية مسيرتها في مطلع الألفية الثالثة، فنالت جائزة تقديراً لمساهمتها الاستثنائية في الارتقاء بالموسيقى.

وفي عام 2015 كان القطاع الموسيقي البريطاني يمثّل سوقاً تقدّر قيمتها بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة "يو كاي ميوزيك" سنة 2018، و12% تقريباً من إجمالي مبيعات الألبومات في العالم هي لفنانين بريطانيين، بحسب مجموعة "بي بي آي".