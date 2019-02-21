بعد ارتباطه بأنغام.. تحديد موعد جلسة طلاق أحمد إبراهيم وزوجته الأولى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد دعوى رسمية، حدد القضاء المصري موعد أول جلسة للنظر في الطلاق المقام من زوجة الموزع والموسيقى المصري أحمد إبراهيم، وذلك بعد كشف زواجه السري من مواطنته الفنانة والمطربة أنغام.

وجاء تحديد موعد النظر في الجلسة في الأول من مارس المقبل، بعد أن أكدت ياسمين عيسى، الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم وقوع الضرر عليها لزواجه من الفنانة أنغام، وفشل المفاوضات بينهما للحصول على الطلاق دون ضجيج.

وقد تقدمت الزوجة بالدعوى القضائية، في ظل اشتراط الفنانة المصرية على أحمد إبراهيم بتطليق زوجته الأولى قبل إتمام الزواج، لرغبتها في الظهور معه بالوسط الفني كزوجة أولى، وليست زوجة ثانية.

وتعاون الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، مع زوجته أنغام في ألبومها الأخير، في 6 أغان، وهي: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في أيامي"، و"ولا دبلت"، و"مطمنة".

جدير بالذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، قد أحدث حالةً من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19 يناير الماضي، إلى جانب اشتراط أنغام على زوجها تطليق زوجته الأولى؛ الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى بعد تسريب تفاصيل الزواج.

ويُعد زواج "أنغام" هذه المرة هي الزيجة السرّية الثانية، بعد الفنان أحمد عز، قبل أن ينفصلا سريعًا، وتزوّجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفلها عبد الرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السرّي غير المعلن من أحمد عز عام 2011، والانفصال 2012، ثم اكتشاف الأمر 2014، ليأتي هذا الزواج كونه الثاني من حيث السرية للفنانة المصرية.