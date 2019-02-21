Mbc تحذف حلقات مسلسل روبي من YouTube

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حذفت مجموعة قنوات Mbc حلقات مسلسل "اهو ده اللي صار" من على يوتيوب أمس حيث اختفت جميع الحلقات الثمانية التي أتاحتها مجموعة قنوات ON E في مصر للجمهور. علماً بان المسلسل بدأ عرضه على Mbc متأخراً عدة أيام عن عرضه في مصر.

وجاءت خطوة Mbc بمخاطبة إدارة الـYouTube لحذف حلقات العمل نظراً لامتلاكها حقوق البث الإلكتروني للمحتوى. وهو ما تسبب في أحداث ارتباك داخل قنوات ON التي توقفت عن إتاحة الحلقات للجمهور عبر الإنترنت منذ عدة أيام.

يشار إلى أن المسلسل الذي تقوم ببطولته روبي وسوسن بدر حقق ردود فعل ايجابية للغاية منذ اليوم الأول لبدء عرضه. علماً بأنه أحد الأعمال المؤجلة من شهر رمضان الماضي.