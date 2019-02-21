إنطلاق التحضيرات في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت إدارة مهرجان الجونة عن انطلاق فاعليات الدورة الثالثة خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر بالمنتجع المطل على البحر الأحمر، فيما سيبقى الهيكل التنظيمي والإداري للمهرجان بكامل هيئته.

وستُعلِن إدارة المهرجان خلال الأسابيع المقبلة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح والختام، والأفلام المشاركة في مؤتمر صحافي سيُعقَد قُبيل انطلاقه. علماً أن فريق عمله يُشارك بالحضور في عدد من المهرجانات السينمائية المهمة التي تعقد حول العالم خلال الفترة الحالية لاختيار الأفلام التي سيتم عرضها.

هذا وجاء تحديد مدة المهرجان على مدار 8 أيام للعام الثاني على التوالي لاتاحة الفرصة من أجل عرض مجموعة أكبر من الافلام ضمن فعالياته المختلفة.



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