"جمد قلبك" مسلسل يُعيد الإذاعة إلى الأعمال الدرامية الممزوجة بالرعب

مسلسل "جمد قلبك" من أهم المسلسلات الإذاعية التي تحقق نجاحًا كبيرًا منذ عام وحتى الأن المسلسل من المسلسلات الرعب ويشترك في بطولته الفنان أحمد صيام والفنانة ميسرة ويذاع على إذاعة الشرق الأوسط.

يتناول المسلسل مجموعة من قصص الرعب منها لعنة الفراعنة، كلمة الموت ويحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خاصة عندما يتم إذاعة الحلقات على اليوتيوب ويعتبر مسلسل جمد قلبك هو عودة للمسلسلات الإذاعية المرعبة بعد اختفاء فترات طويلة وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أهم مسلسلات الرعب في الإذاعة ففي عام 1955.

تمت إذاعة مسلسل العسل المر وكانت تقوم ببطولته الفنانة زوزو حمدي الحكيم وتدور أحداثه بشأن سيدة تقوم بقتل زوجها لخيانته لها وتدفنه في بيتها وتغلق على ابنتها لتعزلها عن العالم تمامًا حتى تقع في الحب وتكتشف حقيقة أمها خاصة بعد أن تحاول الأم قتل حبيب ابنتها والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا حتى أنه تم إعادته في التليفزيون وقامت ببطولته الفنانة زوزو شكيب.

وبعد نجاح هذا العمل اختفت الأعمال الإذاعية الكبيرة التي تدور بشأن قصص الرعب بعدها ظهر مسلسل بعنوان سبع الليل للفنان الكبير محمد الدفراوي في الستينات ونجح المسلسل وكان يتابعه المستمع يوميًا.

وفي عام 2015 قدمت إذاعة الإسكندرية مسلسل رعب بعنوان أسطورة آخر الليل ونجح العمل وقدم الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق مسلسل رعب أيضًا أصوات من الفضاء وظهر مسلسل رعب جديد بعنوان سكتم بكتم عام 2013 وهو أيضًا مسلسل رعب ولكن مسلسل جمد قلبك يختلف عن كل ما قدم من قبل حيث تم إنشاء صفحة للمسلسل على فيسبوك وتم إنشاء تردد على اليوتيوب للمسلسل، ويتابعه ملايين المستمعين عند تنزيل الحلقة.

والمسلسل جاءت فكرته كبرنامج يتحدث عن الظواهر الخارقة للدكتور محمود صلاح ثم يتم سماع الحلقة، ويتم الأن تسجيل حلقات جديدة للعام الجديد وتتم إذاعة الحلقات كل يوم أربع بعد منتصف الليل ونالت حلقة سحر أسود إعجاب عدد كبير من المستمعين وكانت تدور أحداثها بشأن سيدة تكتشف خيانة زوجها فتقرر عمل سحر أسود له والاستعانة بالشيطان للقضاء على ضرتها ولكن ينقلب السحر على الساحر ويقتلها الشيطان وتخسر كل شيء.

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