إطلاق البرومو التشويقي لفيلم "قصة حب" للفنانة هنا الزاهد

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، البرومو التشويقي للفيلم عبر حسابات الفيلم الرسمية في فيسبوك وإنستغرام.

ويعرض " قصة حب"، في دور العرض ابتداءً من يوم 13 فبراير/ شباط، وتدور قصته حول الشاب يوسف الذي يخطط أخيراً للاستقرار عاطفياً، إلا أن القدر وضع له خطة أخرى بعدما يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، لكن في نفس الوقت يدفعه في مسار فتاة جميلة تمنحه الحب من جديد، فهل تنجح قصتهما أم أن للقدر خطة جديدة؟

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وياسر الطوبجي، وعلا رشدي،، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير التصوير أحمد يعقوب، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، صوت حسن أبو جبل، ديكور أيمن إلهامي، مدير إنتاج محمد شفيق، موسيقى أشرف محروس وستايلست مها بركة وخالد عبد العزيز وإخراج عثمان أبو لبن.

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