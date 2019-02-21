شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقصر نجمات هوليوود.. طول كيم كاردشيان صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً يظهر مشاهير هوليوود بطول القامة والهيبة والكثير من معجبينهم لا يعرفون أن هؤلاء الفنانات هم الأقصر ضمن فنانى هوليوود، وذلك بسبب ارتداء الكعوب العالية جداً، لذلك تعرف على هؤلاء النجمات القصيرات ولم نكن نعرف وذلك كما ورد بموقع stylecaster.



كيم كاردشيان

1.كيم كاردشيان:

من أكثر الفنانات ضمن قائمة الأقصر على الإطلاق بالرغم أن كيم تبدو طويلة القامة، إلا أن طولها لا يتعدى 152 سم فقط، بل هذا الأمر لا يتضح فى الصور التى تنتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعى لها.



مارى وأشلى أولسن

2.مارى وأشلى أولسن:

توأم هوليوود الفتاتان اللتان أحبهما الجميع، فطولههما لا يتعدى 150 سم وهذه الصورة من أكثر الصور الموضحة لقصر قامتهما بالرغم من ارتدائهما الكعب العالى.



كورتنى كاردشيان

3.كورتنى كاردشيان:

نجمة تليفزيون الواقع وشقيقة كيم كاردشيان طولها 150 سم فقط وتعتمد أيضاً دوماً على ارتداء الكعب العالى.



ليدى جاجا

4.ليدى جاجا:

ممثلة ومطربة شهيرة فى هوليوود، وكانت ليدى جاجا تعتمد على ارتداء الأحذية ذات الكعوب بالغة الطول حتى لا يتعرف على قصر قامتها أى شخص ولكن اتضح الأمر سريعاً.



أريانا جراندى

5.أريانا جراندى:

تعتبر أريانا جراندى أشهر مطربة الآن فى هوليوود، وطولها لا يتعدى الـ151 سم.