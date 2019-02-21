شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق تصوير أول مشاهد "استدعاء ولى عمرو" لحورية فرغلى ومحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير أول مشاهد فيلم "استدعاء ولى عمرو" بطولة النجمة حورية فرغلى ومحمد عز، وذلك يوم السبت المُقبل الموافق 23 فبراير.

وانضم لفريق عمل الفيلم، النجم صبرى فواز، محمد لطفى، مى كساب، الطفل فارس الذى يجسد شخصية عمرو، انتصار، سماح أنور، كلوديا حنا، إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثى، محمد يونس، أمانى كامل، و الطفلة شهد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى.

ويشهد اليوم الأول فى التصوير، تواجد حورية فرغلى ومحمد عز وانتصار والطفل فارس وكلوديا حنا، وذلك داخل إحدى المدارس.