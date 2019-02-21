السبت.. عرض فيلمى "فادى" و"قمر 13" بنادى سينما الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب فعاليات "نادى سينما الأطفال" يوم السبت المقبل الموافق 23 فبراير بمسرح الهناجر. ويعرض خلال فعالية النادى الفيلم الروائى القصير "فادى" وفيلم الرسوم "قمر 13"، وعقب عرض الفلمين تقام ندوة بين مخرجة فيلم "فادى" والأطفال. ويعقب عرض الافلام ورش رسوم للأطفال تقدمها مجموعة من فنانى الإدارة العامة للإنتاج بالمركز القومى للسينما، تحت إشراف الأستاذ أسامة أبو زيد والدكتورة لمياء رجائى. يذكر أن نادى سينما الأطفال يقيمه المركز القومى للسينما بالسبت الرابع من كل شهر، ويهدف إلى تقديم أبرز وأهم أفلام التحريك المصرية التى أبدعها أبرز الفنانين المصريين لتأصيل القيم الإيجابية عند الطفل.

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