نيشان يهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ فيها الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلادها. وكتب نيشان: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي، أتمنى العام القادم تحققي المزيد من النجاحات والسعادة". وردت سيرين عبد النور على ما قاله نيشان: "شكرا نيشان على كلامك الحلو وبتمنالك كل الحب والتوفيق الدائم". يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ42.

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