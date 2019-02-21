ضرة أنغام تطلب "الطلاق للضرر" ومفاجآت في أوراق الدعوى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - بدأت أولى أزمات زواج المطربة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعدما قامت "ضرتها" ياسمين عيسى برفع دعوى قضائية تطلب فيها "الطلاق" من زوجها للضرر من زواجه بأخرى، وقدمت الطلب إلى مكتب التسوية بمحكمة الأسرة، والمفارقة أن أوراق الدعوى كشفت أن ضرة أنغام كانت مثلها "أكبر من زوجها" ولكن بفارق عام واحد فقط، والمفارقة الأكبر أن محاميتها سارة درويش هي محامية الفنان أحمد عز زوج أنغام الأسبق في معركته الشهيرة مع الفنانة زينة حول إثبات الزواج والنسب.



وبحسب الأوراق الرسمية المقدمة إلى محكمة الأسرة المصرية، طلبت السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين وهي من مواليد 21 أبريل 1982، وحاصلة على الماجستير في علوم الطفولة التطليق من زوجها أحمد إبراهيم محمد إبراهيم من مواليد 9 فبراير 1983، وحاصل على ليسانس آداب، وأكدت في أوراق الدعوى أنهما تزوجا في 3 مايو 2010 ولهما ولدان، وأنها متضررة من زواجه بأخرى وهي المطربة أنغام محمد علي سليمان، وقدمت مع الدعوى صورة من وثيقة الزواج ووثائق ميلاد طفليها.



وحسب لائحة الأحوال الشخصية في مصر، يقوم مكتب التسوية بمحاولة حل النزاع ودياً، وفي حال غياب طرفي النزاع يتم إحالة الملف برمّته إلى محكمة الأسرة لإصدار قرارها النهائي، وهو تطليق الزوجة الأولى للضرر مع منحها حقوقها كاملة إلا إذا ثبت علمها بالزواج الثاني ورضائها عنه.

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