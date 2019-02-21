بالفيديو.. بيبي ريكسا تطرح أحدث كليبتها "Last Hurrah"

بيبي ريكسا كتب - أحمد عمرو: طرحت النجمة العالمية بيبي ريكسا أحدث كليبات أغنيتها بعنوان "Last Hurrah"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن المطربة العالمية بيبي ريكسا طرحت سابقا كليب بعنوان "Say My Name"، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي دافيد جيتا، و تخطي الكليب حاجز الـ 315 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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