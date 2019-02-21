قط كارل لاغرفيلد شوبيت يرث أكثر من مئة مليون دولار!

بعد أن نعى العالم المصمم الأسطوري كارل لاغرفيلد بالامس، اتجهت الأنظار اليوم الى ثروته التي تفوق المئتي مليون دولار، خصوصاً أنه غير متزوج وليس لديه أولاد. الى جانب عشقه للموضة وللنظارات الشمسية السوداء، كارل لديه شغف لا يوصف بقطته شوبيت لدرجة أنه قال يوما في إحدى مقابلاته بأنه كان ليتزوجها لو القانون يسمح له بذلك. ومن هنا، ليست بمفاجئة بأن ترث قطته جزء من ثروته التي تصل الى حوالي 150 مليون يورو. حتى أن المصمم بنفسه صرح في العام الماضي بأن شوبيت هي إحدى وريثات ثروته الى جانب آخرين وقال: "لا تقلقوا ثمة ما يكفي للجميع".



فوفقاً لصحيفة فرنسية، فإن ذلك قد يكون ممكناً وفقاً للقانون الألماني إذا رشحت القطة لتكون وريثة عبر مؤسسة أو منظمة. هذا ويذكر أن قطة كارل هي نجمة على إنستغرام بحد ذاتها، مع أكثر من مئتي ألف متابع وهي تنشر صوراً لنفسها مع والدها كارل ووفقاً لتقارير، فإن هذه القطة لديها حارس شخصي وطباخ وخادمتين. وصرح لاغرفيلد أن القطة تتناول أربع أطباق يومياً تقدم إليها في أوعية مذهلة وإحدى تلك الأطباق مزيج من السلطعون والسلمون المدخن والكافيار. على صفحتها على إنستغرام، نشرت القطة "فلترقد بسلام يا أبي". هذا وقد كرس كارل لاغرفيلد الكثير من وقته لهذه القطة منذ أعطيت له في العام 2012.



من جانبها، شوبيت تمتلك ثروة خاصة بها، بعد أن كسبت 3 مليون دولار من خلال إعلانات ظهرت فيها لشركة سيارات ألمانية وعلامة مستحضرات جمالية يابانية مع كارل لاغرفيلد. كذلك، فهي بطلة كتاب Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat حيث صورت بين ذراعي عارضة الأزياء ليندا إيفانجيليستا والى جانب الممثلة ليتيستا كاستا. هذا ويتضمن الكتاب وصفات لأطباقها المفضلة والتي تم تحضيرها من قبل بعض أفضل مطاعم باريس.

الى جانب شوبيت، العارض الملهم لكارل Brad Kroenig وإبنه الذي هو أيضاً الإبن الروحي للمصمم، هادسون، الذي ظهر في الكثير من عروض أزيائه، مذكورين في وصية كارل لاغرفيلد ليرثا جزء من ثروته كذلك.