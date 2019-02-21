غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الجديد.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها في مسلسل “حدوتة مرة” المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل “حدوتة مرة” هو من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد في أوّل تجربة لها في الدراما التلفزيونية.

الجدير ذكره أن غادة عبد الرازق شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “ضد مجهول” مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.