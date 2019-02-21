متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اسمعوا ألبوم #أنغام الجديد #حالة_خاصة_جداً دلوقتي على تطبيق ديزر وYoutube هكذا قالت المطربة أنغام على صفحتها الرسمية على موقع الصور والرسائل القصيرة إنستجرام، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، يضم حوالى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب. وموقع الجمال ينشر لكم أسماء أغانى الألبوم الجديد وهى:

"حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم. "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم. "بقول نسياك" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد. "نزوة" كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدى. "بتوصفنى بتكسفنى" كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما. "هدنة" كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى. "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم. "متطمنة" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم. "ياريتك فاهمنى" كلمات نادرعبدالله ألحان تامر عاشور توزيع مادى. "هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم. "حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم. "أساميك" الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع مادى. "ليلى" كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف. "هبدأ من الآخر" كلمات عصام حسنى ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. يمكنك الآن الاستماع لـ ألبوم "أنغام " "حالة خاصة جداَ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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