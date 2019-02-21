إليكِ تفاصيل رحلة ميغان وهاري إلى المغرب.. بينها حفل حناء خاص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيتوجه الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، في رحلة تستغرق 3 أيام، وستكون الرحلة الأخيرة للزوجين خارج المملكة المتحدة، قبل استقبال مولودهما في الربيع المقبل، ولكن ما هو مخطط الرحلة؟

ستنطلق طائرة ميغان ماركل والأمير هاري لتحط في مطار الدار البيضاء يوم السبت المقبل 23 فبراير 2019، وسوف يستقبلهما السفير البريطاني لدى المغرب توماس رايلي وزوجته، على أنغام عرض يقدمه حرس الشرف.

وستكون محطة الزوجين الأولى، جبال الأطلس لزيارة مدينة أسني، من أجل لقاء الفتيات في منظمة Education for All، وهي منظمة مغربية غير حكومية، تُقدم التعليم الثانوي بالمدارس، إلى الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا.

ومن المرجح أن تحظى دوقة ساسكس، الحامل في شهرها السابع، بحفل تقليدي للحناء كما ستحصل على وشم "الحظ السعيد" good luck.

وبعد مراسم الحناء، سيحضر هاري وميغان حفل استقبال بالمقر الرسمي للسفير البريطاني في الرباط، حيث سيلتقيان نساء مؤثّرات ورجال أعمال من الشباب، ورياضيين ذوي إعاقات.

وفي اليوم الأخير من الرحلة، سيزور هاري وميغان الفيدرالية الملكية المغربية لرياضة الفروسية للاطلاع على برنامج المنظمة الجديد، الذي من شأنه دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ركوب الخيل ورعايتها.

كما ستمارس ميغان هوايتها المفضلة أثناء عرض للطهي في فندق Villa Des Ambassadors، وهو المكان الذي يتعلم فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات طهي الوصفات التقليدية.

وفي ختام جولتهما الحافلة بالرباط، سيزور الثنائي الملكي الحدائق الأندلسية، حيث سيستمعان إلى رواد الأعمال الاجتماعيين بشأن مسألة تمكين الشباب.

وسيشاهد الزوجان، الفنون والحِرف التقليدية المغربية المعروضة في الحديقة العامة المطوَّقة بجدار ومن هناك سيتجهان إلى بريطانيا.

ويتوقع البعض أن يقيم الزوجان في فندق "تمضوت" الذي يملكه الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، والذي يقع بالقرب من مدينة مراكش المغربية، تحديداً في منطقة أسني، ويمتاز بإطلالة خلابة، وجرى تصميمه بوحي من التراث المغربي.