مخاطر حمية "كيتو جانيك" مع الاختصاصية ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت أخصائية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عن المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي يخضع لريجيم النظام الغذائي "كيتو جانيك" ketogenic Diet.

وقالت ماري في فيديو "فوشيا" إن نظام "الكيتو جانيك" الغذائي يتميز بكونه حمية غنية بالدهون، إضافة إلى أن كمية البروتينات فيها كافية للجسم على مدار نهار اليوم، بينما تكون فيها النشويات قليلة جدًا.

ونظراً لفاعلية نظام الكيتو المذهلة في فقدان الوزن بشكل سريع، لا بد من الانتباه للأضرار الناجمة عنه، وتأثيرها على الجسم؛ لأنه لا يصلح لأي شخص، خاصة الذين يعانون من أمراض السكري والقلب.