شكرا لقرائتكم خبر عن فى غياب يوسف الشريف.. ساسبنس دراما رمضان برعاية هانى سلامة ومحمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دراما رمضان فى السنوات الماضية حضور كبير لمسلسلات الإثارة والتشويق والتى تعتمد على وجود لغز فى الأحداث يحرك الموضوع، إلى أن يظهر حل لهذا اللغز فى نهاية الحلقات، وذلك أثبت نجاحاً كبيراً مع الجمهور فى الأعمال السابقة، وذلك يعطى حالة من "السابنس" التى يعيشها المشاهد فى انتظار نهاية الأحداث.

وقدم النجم يوسف الشريف نفسه كواحد من أبرز النجوم فى هذه النوعية من الدراما فى السنوات الأخيرة وحققت مسلسلاته نجاحات ونسب مشاهدة عالية، إلا أنه قرر الغياب عن الظهور فى دراما رمضان المقبل وفى نفس الوقت يشهد هذا العام قلة فى هذه النوعية من الأعمال باستثناء هانى سلامة ومحمد رجب الذين يعتمدون على الساسبنس والألغاز فى أعمالهم.



علامة استفهام

ويعود محمد رجب للدراما التليفزيونية بعد غياب 11 عاماً من خلال مسلسل "علامة استفهام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، معتمداً فى الاحداث على وجود أكثر من لغز غامض، ويشارك فى بطولة العمل هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، هبة الأبصاريى، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى.

ويدخل النجم هانى سلامة الدراما التليفزيونية هذا العام معتمداً على الغموض والاثارة فى مسلسله الجديد "قمر هادى" حيث تشهد الأحداث حيرة فى الأحداث حول لغز يحاول سلامة الوصول الى حل له، ويشاركه فى بطولة العمل يسرا اللوزى، داليا مصطفى، محسن محيى الدين، اشرف زكى، حمزة العيلى، آية سماحة، وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة "سينرجى".