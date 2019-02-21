بالفيديو.. قبل "حماقي" و"أنغام".. هؤلاء غنوا من أجل "ليلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في ثاني ظهور لاسم صاحبة أشهر قصة حب عرفها العرب وهي "ليلى"، طرحت المطربة أنغام أمس الأربعاء أغنية جديدة تحمل اسمها ضمن ألبومها "حالة خاصة جدا"، وذلك بعد أقل من شهر لتقديم محمد حماقي أغنية بنفس الاسم بألبومه "كل يوم من ده".

ويأتي غناء أنغام وحماقي من أجل "ليلى" ليضعهما ضمن نخبة كبيرة من نجوم الأغنية العربية، بل والأجنبية الذين تغنوا باسم صاحبة أشهر قصة حب عربية عرفها التاريخ، وهي ليلى العامرية التي هام بها عشقا ابن عمها "قيس بن الملوح".

والمفارقة هنا أن اسم "ليلى" كان حاضرًا بقوة بمختلف فنون الأغنية من القصيدة إلى أغاني الجاز، ومنها إلى الموال والكف والإنشاد، ووصولا إلى "الراب" مع أغنية الطفل التونسي حمودة ومغني الراب "بلطي"، بأغنيتهما "ليلى" التي طرحت في أكتوبر 2017، ووصل عبر موقع يوتيوب عدد مشاهديها إلى أكثر من 500 مليون.

وتغني باسم "ليلى" كل من محمد منير، على الحجار، كاظم الساهر (أنا وليلى- قصيدة)، سعاد ماسي (يا ليلى)، أصالة (يا مجنون مش أنا ليلى)، بالإضافة إلى دويتو حميد الشاعري وأميرة (ليلى)، وفريق كايروكي "ليلى"

وفتنت المعشوقة الأشهر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، فقدم "مجنون ليلى"، ومن أجلها غنى وديع الصافي "الليل يا ليلى"، وكذلك فايزة أحمد "جارتي ليلى"، والتونسي لطفي بوشناق الذي غنى "ليلى"، وأيضا محمد قنديل صاحب أغنية "يا غنوة الصيف يا ليلى"، والفنان النوبي علي كوبان بأغنيته "ليلى"، بالإضافة للفرقة السودانية عقد الجلاد التي قدمت قصيدة (يا ليلى ليلك جن)، وكذلك الفريق النسائي الهولندي (دولى دوتس) الذي اشتهر بالسبعينيات بأغنيته "ليلى".

وكانت النجمة ليلى علوي محورا لشائعات انطلقت بأنها المقصودة بأغنية "الليل يحب ليلى" التي أطلقها المنشد محمد العجوز، حيث أشاع البعض أنه قدمها بعد لقاء جمعهما بالصدفة على متن إحدى الطائرات، وأعرب خلاله عن هيامه بها ولكنها رفضت طلبه للزواج منها، وهي الشائعة التي نفتها "علوي" لاحقا.

جدير بالذكر أن أغنية أنغام "ليلى" من كلمات الشاعرة اللبنانية كاترين معوض، في ثاني تعاون لهما بعد أغنية "باكره الموسيقى".

حمودة وبلطي ليلى

كايروكي "ليلى"

الدولي دوتس "ليلى"

حماقي ليلى

منير

حميد وأميرة

علي الحجار

وديع الصافي

كاظم الساهر قصيدة أنا وليلى

علي كوبان ليلى يا ليلى

محمد العجوز اللي يحب ليلى