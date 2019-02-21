"نادي الرجال السري" يقترب من 40 مليون جنيه في 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهاء حجازي:

احتل فيلم "نادي الرجال السري" المركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادات قدرها 4 ملايين و238 ألف جنيه في الأسبوع الرابع، ليكون إجمالي إيراداته 39 مليونًا و416 ألف جنيه.

تدور أحداث "نادي الرجال السري" في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، يطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.​