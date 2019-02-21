محسنة توفيق من مهرجان أسوان للمرأة: أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا

كتب - محمد فهمي:

كرَّمت إدارة مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة، برئاسة محمد عبدالخالق، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومدير المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، النجمة العالمية باربرا بوشيه والفنانة محسنة

توفيق، التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها، ولولا استقبالهم لم تكن موجودة اليوم، مشيرة إلى أن أهل مصرالحقيقيين هم من علموها كل شيء.

أضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".