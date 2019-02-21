أغاني أغاني تتبوّأ المركز الأول

انها ليست المرّة الأولى التي تتبوّأ أغاني أغاني المرتبة الأولى بين الإذاعات اللبنانية، ولم يعد تصدّرها مدعاة انبهار بالنسبة لإدارتها ولجمهورها، فمنذ انطلاقتها وأغاني أغاني تحتل المراكز الاولى وتتفوّق.

هذه المرّة جهة الإحصاء هي “My Say” التي تتميّز بمصداقيتها ودقّتها وحرفيتها، حيث طرحت على خمسة آلاف مواطن سؤالا حول الاذاعة المفضّلة لديهم، لتحتلّ أغاني أغاني المرتبة الأولى بين كافة الاذاعات الفنية، السياسية والمتخصصة، وما يميّز هذا الإحصاء هو عدد الأشخاص الّذين خضعوا له، فشركات الإحصاء تعتمد عادة على ألفي مواطن كحدّ أقصى من أجل دراسة مسألة ما، فيما أتى الإحصاء هذه المرّة على خمسة آلاف مواطن، مما يؤكّد النتيجة ويجعلها غير قابلة للنقاش.

فوز أغاني أغاني بالمرتبة الأولى لم يأتِ عن عبث، فالإذاعة احتّلت المركز الأول بعد أن سبقتها شاشتها وتصدّرت المكانة نفسها في إحصاء سابق خاص بـ Ipsos. يُذكر أنّ أغاني أغاني تنضوي تحت جناح مجموعة Music Or Media لمالكها الأستاذ جهاد المرّ الذي أكّد في تصريح إعلامي تقاسمه هذا النجاح الفخم مع فريق عمله المجتهد.