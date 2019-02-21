بوسي تُبيِّن أنّ مي عز الدين تمتلك جمهورًا عريضًّا

صرّحت الفنانة بوسي بأنها بالفعل ستشارك في مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين بعد أن شاركتها بطولة مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، موضّحة أن مي عز الدين ممثلة موهوبة وقريبة إلى قلبها وشاطرة ومجتهدة ولديها جمهور عريض هي منهم.

وأضافت بوسي أن مي إنسانة وفنانة وأتذكّر معها أن عند تصوير مسلسل "حالة عشق" كانت تعلم بمرض الرحل نور الشريف وكنت أسير على جدول محدد في تصوير مَشاهدها.

وأكدت بوسي أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" الذي سيكون مفاجأة للجمهور والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة، موضّحة أنّ الدراما تقدّمت كثيرا، وأنها سعيدة بالدماء الجديدة من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومصوّرين، وهذا كله في مصلحة الدراما المصرية والعربية.

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