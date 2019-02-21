ساندي تؤكّد أنّ شخصيتها في "عيش حياتك" جديدة

كشّفت الفنانة ساندي، عن انتظارها وتحمسها لعرض فيلمها الجديد "عيش حياتك"، لمعرفة ردود الفعل عن العمل من الجمهور والمشاهدين، كما أعربت عن سعادتها بدورها.

وقالت في تصريح خاص لـ"الايف ستايل"، "شخصيتي في الفيلم جديدة ومُختلفة، والفيلم يحتوي على رسالة ستصل إلى الجمهور، وأنه يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية في كل دول العالم بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة، وأجسد شخصية مصورة فوتوغرافية تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان، وأكثر شيء أسعدني في هذه الشخصية، أنها قريبة من شخصيتي الحقيقية كثيرًا".

أما عن ما إذا كان العمل سيتضمن أغاني لها، قالت، "نعم هناك أغنيتين، وهما (قلبين) كلمات محمد القباني، وألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم، و(دي ماتتسابش) من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى وتوزيع إسلام زكي .

يُذكر أن فيلم "عيش حياتك"، بطولة ساندي، وسامح حسين، وإدوارد، ومها أبو عوف، ومحمد نور وسامية الطرابلسي.

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