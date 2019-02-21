عبير صبري تعلن مشاركتها في الموسم الرمضاني

كشفت الفنانة عبير صبري أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين هما مسلسل" هوجان" بطولة النجم محمد عادل إمام ومسلسل "القائمة36" بطولة النجم عمرو يوسف .

وأوضحت عبير في حوار خاص إلى "لايف ستايل" أن شخصيتها في كل عمل منهم مختلفة تمامًا عن الأخرى , وذلك لحرصها الشديد على التجدد والتنوع في أدوارها , بخاصة إذا كان سيتم عرضهم في موسم واحد , مؤكدة أن شخصيتها في كل عمل تحمل العديد من المفاجآت للمشاهد حينما يتم عرضها عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد عادل إمام كل من صلاح عبد الله، رياض الخولي، وأوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبري، عمر محمد متولي ، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

ويقوم ببطولة مسلسل " القائمة 36" بجانب عمرو يوسف كل من نبيل الحلفاوي ومحمود عبد المغني ودنيا عبد العزيز, ومأخوذ عن قصة للكاتب الصحافي مصطفي بكري، وكتب السيناريو والحوار نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج، ومن إخراج محمد سلامة.

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