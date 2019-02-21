الزاهد سعيدة بالمشاركة في "الواد سيد الشحات"

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل " الواد سيد الشحات" المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل , ويقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي.

وقالت في حوار خاص إلى "لايف ستايل" " أنا سعيدة للغاية لأنني سأشارك في عمل من بطولة أحمد فهمي , ويجمعني معه عمل واحد للمرة الأولى، كما أن العمل مختلف وكوميدي من الطراز الأول، رافضة الكشف عن التفاصيل ومؤكدة أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور .

يذكر أن "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج "شركة سينرجي"، ويجمع أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمي في مسلسله الأخير "ريح المدام" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي.

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