شكرا لقرائتكم خبر عن موقع justjared ينشر تقريرا صادما عن "التاريخ الجنسى" فى حياة 8 نجوم عالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع justjared تقريرا يعتبر صادما بالنسبة لكثير من محبي نجوم ونجمات السينما العالمية ونجوم الغناء أيضا، حيث قدم التقرير أعمار النجوم والنجمات عندما فقدوا عذريتهم الجنسية، أو مارسوا الجنس فى عمر صغير، وجاء التقرير صادما لكثير من الناس، وإليكم الأرقام بالصور..

انجلينا جولي 14 سنة

أنسيل إلغورت 14 سنة

جوني ديب 13 سنة

كريس براون 8 سنوات

كيت موس 14 سنة

كيلي كاردشيان 14 سنة

كيم كاردشيان 14 سنة

ليل وين 11 سنة

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