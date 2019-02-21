شكرا لقرائتكم خبر عن محمدعز: شخصيتى محورية فى "لمس أكتاف" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان محمد عز تصوير عدد من مشاهده ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف" الذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل ويجسد عز ضمن العمل شخصية مهمة تقلب الأحداث رأسا على عقب كما أكد لـ"الخليج 365" .

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة مع نجم كبير بحجم ياسر جلال حقق نجاح كبير فى أعماله السابقة ونسب مشاهدة عالية مشيرا أنها تعد المرة الثانية الذى يتعاون معه بعد مسلسل "ظل الرئيس" التى تم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضى.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة عدد كبير من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.

محمد عز يشارك ايضا فى مسلسل "الملكة" التى تخوض به الفنانة ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضانى المقبل من إخراج حسام على، ويجسد عز من خلاله أحد الأدوار المهمة ومن بطولة فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.