شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ فى إيرادات فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE إيرادات وصلت إلى 359 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 14 ديسمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 184 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 173 مليون دولار حول العالم.
فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلى ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنري.
ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه، ومكان آخر فى الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان. الفيلم من إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.
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