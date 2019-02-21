ميريام فارس تنشر صورًا لها داخل مغسلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها على "إنستجرام".
ظهرت ميريام في الصور داخل مغسلة ملابس، مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت: "ليس حتى يوم الغسيل".
يذكر أن مريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني.
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