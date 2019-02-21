كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 05:27 صباحاً -
شنت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، الأربعاء، فصلا جديدا في تاريخ الهواتف الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي “غالاكسي فولد”.
ويتميز الهاتف الجديد بأول شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة على مستوى العالم، والتي يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم مع شاشة عرض.
وأشارت سامسونغ إلى أنها ستطلق “غالاكسي فولد” في أبريل القادم مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت مصممة خصيصا للهاتف الجديد.
وقال مسؤولون في سامسونغ إن “غالاكسي فولد” سيبلغ سعره 1980دولارا أميركيا عندما يطرح للبيع في 26 من أبريل، وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة.
وذكرت سامسونغ أنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر Samsung Fold اول هاتف قابل للطي.. والسعر صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.