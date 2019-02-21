عريس يتعرض للاغماء خلال مراسم زواجه… شاهد ردة فعل العروس!

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 05:27 صباحاً -

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة فقدان عريس لوعيه خلال مراسم زواجه.

ويظهر الفيديو لحظة وقوف العريسين في المحكمة لتسجيل زواجهما، ولكن شيئا ما حدث للعريس ووقع ارضا.

وقد أغمي على العريس في اللحظة التي كان يجب عليه أن يجيب عن السؤال حول موافقته على الزواج، حيث هرع الحضور والأقارب لمساعدته. ولكن العروس وقفت ساكنة ولم تفعل أي شيء سوى أنها تراجعت إلى الخلف مندهشة بما حصل.

ويظهر في نهاية الفيديو عودة الشاب إلى وضعه الطبيعي، ويبدو أنه اعتذر لزوجته المستقبلية على الحادث وتابعوا مراسم الزفاف.