بهذه الطريقة.. سارة نخلة تسخر من مواليد "الجوزاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

سخرت الفنانة سارة نخلة مع مواليد برج الجوزاء بنشر صورتين عبر حسابها على "إنستجرام".

نشرت نخلة صورتين إحداهما في أحد المهرجانات الفنية بفستان، والأخرى من كواليس فيلم "البارون 2" وهي مرتدية عباءة وحجاب، وعلقت: "الجوزاء في أبهى حالاته، وجهان لعملة واحدة؛ الشخصية تتغير حسب الموقف وحسب مين ماسك الشيفت".

يذكر أن الفنانة سارة نخلة من مواليد برج الجوزاء، وانضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري.​